В регионе выбрали 60 финалистов для программы «Герои. Нижегородская область»

Отбор на участие в программе «Герои. Нижегородская область» прошли 60 человек. Еще 30, которые сейчас находятся в зоне СВО, вошли в резерв для включения в следующий поток программы по возвращении, сообщили в пресс-службе регионального правительства 4 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По словам губернатора Глеба Никитина, программа позволит ветеранам и участникам СВО внести свой вклад в развитие Нижегородской области. «Впереди у прошедших отбор участников — четыре образовательных модуля и двухлетняя программа, которая предполагает тесную работу с наставником и подготовку к трудоустройству в системе региональных органов исполнительной власти и МСУ, на предприятиях. Уверен, что у наших героев все получится!»,— прокомментировал нижегородский губернатор.

Он добавил, что на заключительных этапах отбора прошло множество мероприятий для претендентов. Среди них турнир по игре «кила» и восстановление старинного храма Вознесения Господня в селе Большое Терюшево.

Всего заявки подали более 1,6 тыс. человек. 60% из них в период отбора принимали участие в боевых действиях. Еще 40% уже завершили службу в Вооруженных силах РФ, именно из них выбирали финалистов.

Следующим этапом отбора было дистанционное тестирование на платформе АНО «Россия — страна возможностей». По результатам тестирования и оценки анкет общественный совет программы в мае отобрал 239 человек, которых допустили до онлайн-собеседования. Для участников, не попавших в основную программу, запустили дистанционный образовательный курс, его уже проходят 62 человека.

Галина Шамберина