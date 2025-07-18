На Ставрополье рассмотрят дело о превышении должностных полномочий

Прокуратура Изобильненского района Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы. Она обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности»). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, обвиняемая, являясь руководителем муниципального казенного учреждения, в период с сентября 2021 года по март 2024 года требовала от подчиненных передачи ей части денежных средств от выплаченных им премий.

В результате неправомерных действий женщина получила от работников более 1,1 млн руб., причинив коллегам ущерб на указанную сумму и нарушив их конституционное право на справедливую оплату труда и вознаграждение за работу.

Уголовное дело направлено прокурором в Изобильненский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 286 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Валентина Любашенко