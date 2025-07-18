Зампредседателя правительства Новгородчины отправили в СИЗО по делу о взятке

Обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева отправили под арест на два месяца. Меру пресечения ему избрали 18 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заседание прошло в Басманном районном суде. Шульцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ее размер не уточнили. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте чиновника. Он пробудет в СИЗО месяц и 30 дней.

Сторона защиты и обвиняемого просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

О ситуации с задержанием Шульцева осведомлен врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Он подчеркнул, что правительство оказывает органам необходимое содействие. «Уверен, что коллеги проведут максимально объективное и всестороннее расследование»,— написал господин Дронов в своем Telegram-канале.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что суд отправил под стражу фигурантов дела о взятках в УМВД Всеволожского района.

Татьяна Титаева