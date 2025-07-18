Теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Мексике

Россиянин Андрей Рублев одержал победу над американцем Эмилио Навой в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250, который проходит в мексиканском Лос-Кабосе. Призовой фонд соревнований превышает $880 тыс.

Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Андрей Рублев занимает 10-е место в рейтинге ATP, Эмилио Нава — 123-е. За выход в финал россиянин поборется с 76-й ракеткой мира Александром Ковачевичем из США.

Турнир завершится 20 июля. Действующим победителем является австралийский теннисист Джордан Томпсон.

Таисия Орлова