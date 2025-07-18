Сотрудник краевого УКС, осужденный за хищение средств для строительства зоопарка, сменит колонию

Мотовилихинский суд Перми удовлетворил ходатайство бывшего начальника отдела технадзора ГКУ «УКС Пермского края» Виталия Габова об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору, заменив ему отбывание наказания в колонии общего режима на колонию-поселение. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь». Постановление суда было вынесено 9 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В июле 2023 года Ленинский суд Перми признал бывшего начальника ГКУ «УКС Пермского края» Дмитрия Левинского и его подчиненного Виталия Габова виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере со средствами, выделенными на строительство нового зоопарка Перми. Вместе с другими лицами они похитили 353 млн руб. бюджетных средств. Дмитрий Левинский был приговорен к девяти годам и семи месяцам лишения свободы, Виталий Габов осужден на пять лет лишения свободы.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Прикамье» «Группа зоопарк».