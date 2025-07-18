Производство яиц в Воронежской области выросло вдвое за год

В первом полугодии 2025 года производство яиц в Воронежской области увеличилось на 54,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным территориального органа, яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов малого предпринимательства) с января по июль составила 155 шт. В первом полугодии 2024 года на одну курицу приходилось 150 шт.

Производство мяса в свою очередь уменьшилось на 0,1%, а молока (без учета микропредприятий) — увеличилось на 0,5%: надои молока на одну корову составили 4 970 кг против 4 735 кг в 2024 году.

Кроме того, в первом полугодии в сельскохозяйственных организациях области зафиксировали уменьшение поголовья крупного рогатого скота на 8,3 тыс. голов, овец и коз — на 0,1 тыс. голов по сравнению с показателями за аналогичный период 2024 года. При этом поголовье свиней увеличилось на 73,7 тыс. голов.

О том, как воронежские фермеры будут поставлять продукцию в Х5 Group через агроагрегатор,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова