Рустем Умеров назначен секретарем СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны. Это следует из опубликованного президентского указа.

Ранее господин Умеров возглавлял Минобороны Украины. Вчера на должность главы министерства Верховная Рада утвердила Дениса Шмыгаля. Источники «РБК-Украина» сообщали, что господин Умеров сосредоточится на работе украинской делегаций на переговорах с Россией. По данным издания, президент Зеленский также допускал, что экс-министр может стать послом Украины в США, однако кандидатуру не одобрили в Вашингтоне.