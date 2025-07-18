Двух подростков в Северной Осетии обвинили в подготовке к теракту

Против двух 15-летних жителей Республики Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по обвинению в подготовке к теракту в домах полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по РСО-Алания Фото: пресс-служба СУ СК России по РСО-Алания

По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемые после обучения по подготовке терактов, приобрели в Моздоке компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранили их по местам проживания в целях последующего совершения террористического акта в отношении сотрудников правоохранительных органов.

«Преступление не было доведено до конца ввиду пресечения противоправной деятельности фигурантов сотрудниками УФСБ России по РСО-Алания и МВД по РСО-Алания»,— говорится в сообщении ведомства.

Фигуранты были задержаны, в отношении них возбуждены дела по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и ст. 205.3 УК РФ «Прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности».

По ходатайству органов следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Белоштейн