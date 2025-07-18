Авиарейсами Казань — Шанхай воспользовались 48 тыс. человек. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейс Шанхай — Казань авиакомпании China Eastern Airlines в аэропорту Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Рейс Шанхай — Казань авиакомпании China Eastern Airlines в аэропорту Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В среднем самолеты были загружены на 81%. Всего было выполнено более 200 авиарейсов.

Как рассказали изданию в пресс-службе «Авиасейлс», в этом году 4,5% от числа зарубежных бронирований с вылетом из Казани приходится на Китай. Среди международных направлений для путешествия из столицы Татарстана Китай занял шестое место после увеличения спроса на авиарейсы в КНР летом на 6%.

Маршрут в Шанхай был запущен перед саммитом ШОС, который прошел в октябре 2024 года в Казани. Первый самолет из китайского города приземлился в аэропорту столицы Татарстана в конце сентября прошлого года.

Диана Соловьёва