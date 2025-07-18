Приставы Ставрополья взыскали 86 млн рублей алиментов с начала 2025 года

Судебные приставы Ставропольского края взыскали 86 миллионов рублей алиментов за первые шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации ведомства, в подразделениях края находится на исполнении более 14 тыс. производств о взыскании алиментов. На данный момент судебные приставы ведут 8,7 тыс. дел в отношении должников, в числе которых 17 производств возбуждено против женщин.

«Одной из действенных мер воздействия на уклонистов стало ограничение права управления транспортными средствами. В регионе 2,7 тыс. неплательщиков алиментов лишились возможности водить автомобили. Благодаря этой мере с начала года удалось взыскать более 31,6 млн руб.»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Еще одним способом принуждения служит запрет на выезд за пределы России. Покинуть страну не могут около 6 тыс. должников по алиментам. Почти 3 млн руб. задолженности погасили родители, которым требовалось выехать за рубеж.

«За шесть месяцев 2025 года к административной ответственности за неуплату алиментов привлекли 716 должников, к уголовной — 212 человек. В общей сложности сотрудники краевого управления ФССП взыскали с неисполнительных родителей 386 млн руб. с начала года»,—поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко