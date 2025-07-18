Палата представителей США одобрила сокращение госзатрат на $9 млрд

В палате представителей Конгресса США одобрили законопроект о сокращении бюджетных расходов государства на $9 млрд. Для этого Департамент эффективности государственного управления (DOGE) предложил урезать финансирование иностранной помощи, а также вещательных компаний NPR и PBS, сообщает The Hill.

На заседании 216 участников проголосовали «за», и 213 – «против». Законопроект уже одобрили в Сенате и отправили на подписание президенту Дональду Трампу.

В июне палата представителей поддержала предложение президентской администрации о сокращении государственного финансирования на $9,4 млрд.