В Челябинске появится 1,5 тыс. мест для стоянки электросамокатов

С 1 сентября власти Челябинска получат право эвакуировать электросамокаты, брошенные в неположенных местах. Для стоянки средств индивидуальной мобильности комитет дорожного хозяйства определил 400 мест, к началу августа добавят еще 1,1 тыс. площадок, сообщил глава города Алексей Лошкин в своем telegram-канале.

В мэрии состоялась рабочая встреча по реализации заключенного с кикшеринговыми компаниями соглашения по соблюдению правил использования самокатов. В соответствии с договором, администрация определяет места для стоянки, а операторы проката СИМ самостоятельно обозначают эти зоны специальной разметкой. Сегодня размечено только 10% стоянок.

Право эвакуировать брошенные в неположенным местах самокаты мэрия получит после вступления в силу правил благоустройства с 1 сентября. За СИМ вне стоянок кикшеринговые компании планируют штрафовать.

«Выйдем с инициативой о введении штрафов для операторов, размещающих свои самокаты вне согласованных зон. Прецеденты, к сожалению, есть: технику рядами выгружают на пешеходных переходах или тротуарах, перекрывая дорогу людям. Попросим усилить ответственность и за отсутствие индивидуальных номеров на самокатах. Сейчас мы тестируем систему фото- и видеофиксации нарушений на улицах города. Планируем использовать эти материалы для штрафных санкций»,— сообщил Алексей Лошкин.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», администрации Челябинска и Магнитогорска заключили соглашения с кикшеринговыми компаниями после представления регионального управления Следственного комитета РФ. Такая мера была принята в ходе расследования уголовного дела об оказании некачественных услуг. СК возбудил его после того как 12-летний школьник на арендном самокате сбил 64-летнего пенсионера.