Мэрии Челябинска и Магнитогорска заключили соглашения с сервисами кикшеринга

Администрации Челябинска и Магнитогорска заключили соглашения с кикшеринговыми компаниями о соблюдении правил использования электросамокатов. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области, координировавшая эту работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Соглашения регламентируют порядок взаимодействия органов местного самоуправления с владельцами средств индивидуальной мобильности, определяют общие положения их использования в городах, устанавливают права и обязанности сторон.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, администрации Челябинска и Магнитогорска вместе с тремя крупнейшими операторами кикшеринга проработали порядок информирования горожан о правилах использования самокатов, в том числе о соблюдении правил дорожного движения, запрете использовать СИМ в состоянии алкогольного или токсического опьянения, об ограничении скоростного режима в установленных соглашениями зонах. Также были определены площадки для парковки самокатов и места, где оставлять их запрещено: остановочные пункты, проезжая часть дорог, тротуары и пешеходные зоны.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце мае региональное управление Следственного комитета РФ вынесло администрации Челябинска представление, обязывающее заключить соглашение с сервисами кикшеринга о правилах использования самокатов. Такая мера была принята в ходе расследования уголовное дела об оказании некачественных услуг, которое было возбуждено после того как 12-летний школьник на арендном самокате сбил 64-летнего пенсионера.