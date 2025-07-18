ВСУ атаковали промышленную территорию в Нижегородской области

Сегодня ночью одна из промзон в Нижегородской области подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона заявил, что атаку отразили средства ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты осматривают места падения обломков БПЛА, добавил господин Никитин. Другие подробности о происшествии он не привел.

По информации Минобороны, в ночь на 18 июля над Нижегородской областью было сбито два беспилотника. О предыдущей атаке на территорию региона Глеб Никитин сообщал 13 июля.