ФНС хочет обанкротить резидента ОЭЗ в Липецкой области

Арбитражный суд Липецкой области принял заявление управления Федеральной налоговой службы (УФНС) о признании банкротом ООО «Чаплыгинский механический завод». Из заявления следует, что компания задолжала по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды 12 млн руб. Основной долг составляет 10,5 млн руб., пени — 1,5 млн руб., штрафы — 62 тыс. руб. Об этом стало известно из документов суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УФНС просит назначить арбитражным управляющим Максима Грекова. Суд назначил заседание на 30 сентября 2025 года.

ООО «Чаплыгинский механический завод» в 2015 году построило предприятие по производству аксессуаров для ванной комнаты и стало резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) регионального уровная «Чаплыгинская». По данным Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в том же году в Чаплыгине. Основной вид деятельности — производство изделий из проволоки, цепей и пружин. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и собственник 50% — Сергей Целищев. Другие 50% принадлежат Елене Дадиани. 2023 год компания закончила с выручкой 128 млн руб. и чистым убытком 7,3 млн руб. Финансовую отчетность за 2024 год найти не удалось.

В начале июля ФНС обратилась в арбитражный суд Воронежской области с требованием признать банкротом местного дорожного подрядчика Ваграма Хачатряна (был владельцем ныне признанного обанкротившимся воронежского АО «Евродорстрой»).

Юрий Голубь