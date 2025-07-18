Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Центр этнокультурного развития коренных народов создадут в Горном Алтае

На базе музея алтайского сказителя Николая Улагашева в Паспауле (Чойский район) планируется создать Центр этнокультурного развития коренных народов Алтая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

«Предстоит определиться с концепцией центра. Экспозиции, мероприятия, концерты, выставки-продажи, мастер-классы. Все, что необходимо для сохранения и популяризации традиционной культуры коренных народов Алтая»,— отметил руководитель региона.

В сентябре власти планируют провести в Паспауле первый фестиваль героического эпоса, который получил поддержку на конкурсе грантов главы республики.

Экспозиция мемориального комплекса Николая Улагашева сейчас находится в Национальном музее в Горно-Алтайске. Здание музея в Паспауле требует капитального ремонта. Проектно-сметная документация на капремонт находится на стадии завершения. Из основных работ — ремонт кровли, фундамента, отопления и отсыпка дорог.

Михаил Кичанов

Новости компаний Все