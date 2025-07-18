В Махачкале пять АГЗС из ста работают без нарушений

В столице Республики Дагестан зарегистрировано 110 автогазозаправочных станций (АГЗС), из которых функционируют 100. И только пять из них работают без нарушений, сообщает в своем Telegram-канале врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Владельцы 55 АГЗС устранили недочеты, которые выявили проверки, а у 45 по-прежнему есть серьезные нарушения.

Врио главы отметил, что по нормативам, городу достаточно 55 станций, то есть вдвое меньше. На более чем 100 заправках трудоустроено свыше 500 человек. Однако фактически работников гораздо больше.

В 2024 году налоговые поступления от АГЗС составили около 33 млн руб. Общий доход на одну заправку составит лишь 2,5 млн руб. в месяц. После вычета разницы между оптовой и розничной ценой, остается всего 250 тыс. руб., что приводит к убыткам с учетом зарплат и других расходов, отметил Джамбулат Салавов.

Наталья Белоштейн