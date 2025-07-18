«Теплосеть» проведет повторные испытания в Петербурге, Мурино и Новом Девяткино

В пятницу, 18 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» запланировали проведение гидравлических испытаний в четырех районах города и пригородах. Трубопроводы проверят на плотность и прочность в преддверии нового отопительного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в теплоэнергетической компании, в зону повторных испытаний в Выборгском и Калининском районах попадут сети, проходящие по улицам Верхняя, Домостроительная и проспекту Культуры.

В Новом Девяткино диагностика коснется трубопроводов на Школьной, Флотской, Арсенальной, Озерной, Главной, Энергетиков, Лесной, Заводской, Капральской улицах, а также в кварталах 1 и 2, на улицах Славы и Ветеранов.

В городе Мурино будут испытаны тепловые сети на улицах: Оборонная, Лесная, Боровая, Шувалова, проспекте Авиаторов Балтики, Шоссе в Лаврики, Привокзальной площади, Скандинавском проезде, Охтинской аллее, бульваре Менделеева.

В Центральном районе Петербурга в зону повторных работ входят трубопроводы, проходящие по улицам: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я и 10-я Советские, Артиллерийская, Александра Невского, Восстания, Гагаринская, Гангутская, Дегтярная, Евгеньевская, Жуковского, Инженерная, Исполкомская, Захарьевская, Конная, Кавалергардская, Караванная, Кирочная, Кирилловская, Короленко, Красного Текстильщика, Лафонская, Марата, Маяковского, Моисеенко, Моховая, Мытнинская, Некрасова, Новгородская, Одесская, Оружейника Федорова, Очаковская, Пушкинская, Пестеля, Потемкинская, Радищева, Рылеева, Смольного, Старорусская, Таврическая, Тверская, Тульская, Фурштатская, Чайковского, Шпалерная, Ярославская, Чехова, Радищева, Новгородская, Херсонская, Чехова, проспектам: Бакунина, Греческому, Лиговскому, Литейному, Невскому, Смольному, Чернышевского, Суворовскому, переулкам: Баскову, Ковенскому, Озерному, Ульяны Громовой, Перекупному, Солдатскому, Госпитальному, Гродненскому, Дегтярному, Калужскому, Манежному, Мелитопольскому, Митавскому, Кваренги, Саперному, Соляному, Ставропольскому, Таврическому, Фуражному, Виленскому, площадям: Старорусской, Преображенской, Растрелли, Лафонской, Смольному проезду, Некрасовскому саду, территории сада им. Чернышевского, Воскресенской и Синопской набережным.

На время проведения работ давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на этой рабочей неделе теплоэнергетики проведут в общей сложности 37 гидравлических испытаний в десяти районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик