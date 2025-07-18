В правительстве Ростовской области создали управление финансовых ресурсов

Управления финансовых ресурсов и налоговой политики созданного в структуре Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В задачи нового подразделения входит проведение единой налоговой политики Ростовской области, обеспечение наполняемости консолидированного бюджета области доходами. правительства.

На должность начальника управления с 17 июля назначена государственный советник Ростовской области 1 класса Нина Протасова. В последние годы чиновница занимала должности начальника финансового управления Каменска-Шахтинского, аудитора контрольно-счетной палаты Батайска.

Наталья Белоштейн