Почти 900 участников СВО подали заявки на обучение по программе «Герои Ямала»

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) почти 900 человек подали заявки на обучение по региональной программе «Герои Ямала», в ходе которой участников специальной военной операции (СВО) будут готовить к работе на госслужбе, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

На совете при участии полпреда Уральского Федерального округа (УрФО) Артема Жоги и глав уральских регионов Дмитрий Артюхов рассказал, что более половины заявок подала молодежь, также заявки подали 20 женщин. «Совсем недавно принимали на Ямале участников федеральной программы "Время Героев". Это дало нам хороший опыт — в организации, общении с военнослужащими. Удалось со многими пообщаться и лично спросить, на что обратить внимание в нашей региональной программе. По заявочной кампании видим высокую активность и желание участвовать в региональном проекте, в том числе у действующих участников спецоперации»,— отметил губернатор. Кроме того, по словам Артема Жоги, модуль федеральной программы «Время Героев» прошел на Ямале на высоком уровне.

Прием заявок на программу «Герои Ямала» завершается 31 марта, набор велся среди граждан России, имеющих статус участника или ветерана СВО. После этого для бойцов проведут онлайн-тестирование, собеседования и очные встречи, сама образовательная программа стартует с 1 сентября.

Напомним, запуск регионального аналога федеральной программы «Время героев» на Ямале анонсировали в конце 2025 года. Перед этим президент Владимир Путин выступил с инициативой массового запуска региональных программ, аналогичных федеральной.

Ирина Пичурина