Ученые создадут геокриологическую карту для строительства в Салехарде

Ямальские и московские ученые работают над созданием геокриологической карты для Салехарда, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Эта карта поможет строителям учитывать особенности грунтов в условиях меняющегося климата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специалисты Научного центра изучения Арктики и МГУ провели полевые работы, собрав данные для размещения термометрических скважин. «Зная, как будет вести себя мерзлота в будущем, на этих территориях строители смогут строить еще более безопасные и долговечные сооружения»,— сказал ведущий научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Александр Шеин.

В окрестностях Салехарда уже работают девять скважин с датчиками, планируется пробурить еще две. Все датчики объединят в систему, передающую данные в реальном времени. Эти данные будут использоваться для моделирования теплофизических процессов в грунте, что позволит точно спрогнозировать изменения состояния вечной мерзлоты на ближайшие 25, 50 и 100 лет. Скважины будут интегрированы в информационную систему «Ямал-Арктика».

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил о планах построить в ближайшие годы в регионе 1 млн кв. м жилья. Он также отметил, что в этом году в регионе будет достигнута цель по расселению 1 млн кв. м жилья в аварийных домах, при этом за последние пять лет новые жилплощади получили свыше 50 тыс. ямальцев.

Ирина Пичурина