Дни рождения

Сегодня исполняется 52 года председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Комиссаров:

— Уважаемый Владимир Романович! Поздравляю Вас с днем рождения! В деле укрепления и развития взаимоотношений церкви и государства Вы многие годы демонстрируете целеустремленность, талант и глубокую преданность своему делу. Ваши лекции и выступления всегда вызывают искренний интерес у студентов, и я рад, что Ваше сотрудничество с Президентской академией с годами становится только прочнее. Желаю крепкого здоровья, вдохновения, удачи и всего самого доброго!

