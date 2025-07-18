В России перестали расти цены на авиабилеты популярных летних направлений

Стоимость авиабилетов по популярным у россиян летним направлениям осталась на уровнях прошлого года или незначительно снизилась, в ряде случаев фиксируется удорожание в пределах инфляции. Об этом «Ъ» рассказали опрошенные представители авиакомпаний и сервисов по продаже билетов.

По данным «Авиасейлс», билеты в Сочи подешевели на 11%, до 12,3 тыс. руб. в одну сторону. Перелет в Санкт-Петербург стал дешевле на 5% (в среднем 5,5 тыс. руб.). На международных направлениях подешевели билеты в Армению, Белоруссию и Казахстан — на 8%, 6% и 3% соответственно. Цены на билеты в Грузию остались на прошлогоднем уровне, в Турцию — выросли на 1,6%.

У OneTwoTrip наибольшее снижение произошло на рейсах в Санкт-Петербург (на 29%, до 14,2 тыс. в обе стороны). Билеты в Москву и обратно обходятся сейчас в среднем в 14,4 тыс. руб. (на 25% дешевле показателей прошлого года). Перелет в Калининград подешевел на 22%, до 17,1 тыс. руб., в Екатеринбург — на 21%, до 17,1 тыс. руб., в Сочи — на 14%, до 26,6 тыс. руб.

Собеседники «Ъ» на рынке полагают, что текущие тенденции прежде всего связаны с высокой базой прошлого лета, когда цены резко выросли и привлекли внимание ФАС. Часть источников также говорит об увеличении провозных емкостей иностранными авиакомпаниями, особенно китайскими перевозчиками.

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