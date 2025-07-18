Челябинского контрактника осудили за хранение марихуаны

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным рядового по контракту в хранении марихуаны без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в сентябре прошлого года контрактник на заброшенном участке в Агаповском районе собирал листья дикорастущей конопли. Рядовой хранил их во дворе своего отца, который ничего не знал о происходящем. В январе этого года полицейские изъяли оттуда 4,5 кг марихуаны. Учитывая признание вины и раскаяние, а также иные смягчающие обстоятельства, контрактник проведет в колонии-поселении полтора года. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска