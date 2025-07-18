В России впервые с начала года упали продажи автомобилей с пробегом

По данным «Автостата», продажи легковых автомобилей с пробегом в первом полугодии сократились на 0,5% год к году, до 2,73 млн штук. Это первое снижение объема вторичного рынка в годовом выражении с начала текущего года.

У десяти самых популярных моделей в сегменте июньские продажи оказались хуже майских и прошлогодних. Худшую динамику месяц к месяцу показала Lada 4x4. Продажи этой модели упали в прошлом месяце на 10,7%, до 7,31 тыс. штук год к году. Продажи Kia Rio снизились на 13,2%, до 9,12 тыс. штук.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков пояснил «Ъ», что ослабление спроса связано с высокой ключевой ставкой, стабилизацией курсов валют, а с мая еще и с сезонным фактором.

Подробнее — в материале «Ъ» «У авторынка скрутился пробег».