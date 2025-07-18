Ворота новокузнецкого «Металлурга» будет защищать обладатель Кубка Гагарина

Новокузнецкий клуб «Металлург», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), подписал контракт с голкипером Никитой Подскребалиным. В 2024 году вратарь вместе с магнитогорским «Металлургом» стал обладателем Кубка Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь команды "Металлург Мг" Никита Подскребалин (слева) во время матча

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» Вратарь команды "Металлург Мг" Никита Подскребалин (слева) во время матча

Фото: пресс-служба ХК «Металлург»

По данным новокузнецкого клуба, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Никита Подскребалин провел в общей сложности (он выступал также за челябинский «Трактор») 19 матчей. В них он отразил 91,6% бросков.

В сезоне 2024/2025 новокузнецкий «Металлург» занял первое место в регулярном первенстве и завоевал Кубок ВХЛ. Но затем команда вылетела из чемпионата в первом раунде плей-офф. «Хотелось бы пожелать, или даже выразить уверенность, чтобы в следующем году мы стояли рядом с Кубком Петрова (вручается победителю плей-офф ВХЛ.— «Ъ»),— заявил мэр Новокузнецка Денис Ильин 17 июля, поздравляя «Металлург» у Кубка ВХЛ, который был выставлен на «Арене кузнецких металлургов».

Валерий Лавский