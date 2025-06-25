Владимир Путин наградил двух тюменских врачей и тренера

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении трех жителей Тюменской области — двух врачей и тренера, следует из информации на официальном сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», а главврач медицинского центра «Медар» Рафис Ахметьянов получил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Почетным званием «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» также удостоили старшего тренера Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области Максима Кугаевского.

Напомним, в марте президент наградил балетмейстера Валерия Арцера из Тюменской области за вклад в развитие культуры, а также отметил грамотой инженера Юрия Борисова.

Ирина Пичурина