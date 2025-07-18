Путин изменил порядок проверки отказа от гражданства Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в процедуру проверки россиян, отказавшихся от украинского гражданства. Изменения касаются тех граждан России, кто до сих пор предположительно пользуется украинским паспортом. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно обновленному регламенту, инициировать и согласовывать проверки граждан могут не только руководители территориальных управлений МВД, но и их заместители. Если в ходе проверки ведомство обнаружит нарушение, заявление об отказе от гражданства станет недействительным.

В 2023 году Владимир Путин постановил, что россияне с украинским гражданством могут отказаться от паспорта Украины. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в МВД. После оформления отказа, гражданин обязуется не использовать украинские документы и «не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей», предусмотренных для граждан Украины.