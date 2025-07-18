В Ярославской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

В Ярославской области установился высокий уровень пожароопасности, сообщили в ГУ МЧС региона со ссылкой на гидрометцентр. С 17 июля 4-й класс опасности объявлен в нескольких районах, включая Мышкинский, Угличский, Борисоглебский, Ростовский, Гаврилов-Ямский, Некрасовский, Ярославский и Рыбинский, а также в городах Рыбинск и Ярославль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 18 июля 4-й класс пожароопасности распространится также на Даниловский, Любимский, Большесельский и Некоузский районы. Специалисты предупреждают, что сложившаяся ситуация повышает риск природных пожаров, которые могут перейти на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики.

4-й уровень пожарной опасности характеризуется тем, что пожары возникают даже от незначительных источников огня, распространяются быстро и оставляют множество дополнительных очагов. Выше него только 5-й, чрезвычайный уровень. «Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за высокого риска природных пожаров в регионе введен особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов, выжигание сухой травы и разведение костров.