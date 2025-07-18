За нападение собаки на школьницу в Красноярском крае взыскали 80 тыс. рублей

Иланский райсуд взыскал с хозяина собаки 80 тыс. руб. в пользу ребенка, пострадавшего от нападения животного, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел в марте этого года, когда ученица 4 класса возвращалась из школы домой. Получив рваную рану ноги, школьница вынуждена была пройти болезненный курс вакцинации от бешенства.

Хозяин собаки, которая в момент нападения была на свободном выгуле, «вместо сочувствия и поддержки не только не извинился, но и отверг свою вину в инциденте», отметили в надзорном ведомстве.

Суд признал действия владельца собаки неправомерными и удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

Михаил Кичанов