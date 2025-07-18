Редкий орешек

Крестьянско-фермерское хозяйство Максима Даниличева высадило первый в Сибири сад фундука. Он находится в Чулымском районе Новосибирской области и насчитывает более 400 кустов. В будущем фермер планирует увеличить площадь ореховой рощи до 25 тыс. саженцев, на эти цели будет направлено в общей сложности около 150 млн руб. Окупить вложения предприниматель рассчитывает за два-три года. Эксперты считают, что проект при полных продажах окупится за пять лет, а также отмечают, что у сада есть все шансы в будущем стать визитной карточкой аграрного сектора всего округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КФХ Максима Даниличева планирует производить под Новосибирском более 250 тонн фундука в год

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ КФХ Максима Даниличева планирует производить под Новосибирском более 250 тонн фундука в год

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Чулымского района Новосибирской области Максим Даниличев представил правительству региона инвестиционный проект по производству фундука, в том числе продуктов его переработки — жареные и сушеные ядра, ореховую крошку для кондитерских фабрик. Кроме того, аграрий в будущем намерен создать производство аналога ореховой пасты Nutella.

Промышленные сады под этот проект предприниматель уже заложил. В 2024 году хозяйство высадило первые саженцы ореховой рощи на площади 1 га — 400 кустов. Если первые тестовые посадки покажут хорошие результаты в климатических условиях Сибири, то до 2035 года общая площадь плантации будет расширена до 100 га — 25 тыс. кустов, инвестиции на эти цели составят более 150 млн руб.

Также в дальнейшем планируется закупка специализированной сельскохозяйственной техники для сбора урожая, оборудования для размола и жарки орехов и лаборатории. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в КФХ, строительство склада и завода по переработке плодов не потребуется, так как необходимые капитальные сооружения уже есть в имущественном фонде СППК «Молоко Сибири», куда входит КФХ Даниличев М.С. Земельный участок под сад также находится в собственности предприятия.

После выхода на проектную мощность — ориентировочно после 2035 года — компания сможет производить более 250 т орехов в год. Окупить вложения аграрии намерены за два-три года.

«После получения первого урожая в 2026 году планируем расширение орехового сада. Мы будем использовать наши возможности по переработке, чтобы производить фундук в различных формах: жареный, сушеный, свежий и ореховую крошку для кондитерских фабрик. Кроме того, мы хотим создать аналог Nutella, но в ее первоначальном, натуральном варианте, без использования растительных масел, эмульгаторов, стабилизаторов, красителей и вкусовых добавок. На основе нашего сливочного масла»,— рассказал исполнительный директор КФХ Станислав Даниличев.

На внутреннем рынке переработанную продукцию КФХ намерено поставлять в местные торговые сети и кондитерские фабрики.

Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, действующий на базе «Корпорации развития Новосибирской области», помогает хозяйству оформить заявку на получение господдержки для организации производства ореховой пасты.

В Сибири в последнее время не заявлялось аналогичных крупных проектов по выращиванию орехов, отмечает руководитель проекта центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров «Корпорации развития Новосибирской области» Дмитрий Борозденко.

В России производство фундука сосредоточено в основном в южных регионах, таких как Краснодарский край, Адыгея и Кабардино-Балкария. Несмотря на то, что Россия не является крупным производителем фундука в мировом масштабе, существует потенциал для увеличения внутреннего производства и снижения зависимости от импорта, отмечают эксперты.

«Россия сейчас импортирует до 90% фундука и произведенное в России сырье было бы очень востребованным, особенно в кондитерском производстве. В России доступны сорта фундука — "Северный42" и "Тамбовский поздний", которые выдерживают зимние морозы, однако ключевой проблемой являются заморозки в весенний период, а в апреле в Новосибирской области заморозки происходят раз в несколько лет. На юге урожайность фундука достигает 3,5т с 1 га, однако в Сибири более вероятным представляется уровень 2 т с 1 га, а заявленные в проекте 2,5 га достижимы при благоприятных погодных условиях и инвестициях в агротехнологии»,— полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что заявленный проект сада отличается комплексным подходом: от выращивания сырья до глубокой переработки.

«Такой полный цикл от выращивания свежего, сушеного, жареного ореха до производства крошки и пасты позволяет диверсифицировать риски и выйти на более маржинальные сегменты рынка. Особенно примечателен акцент на производстве аналога Nutella без эмульгаторов, что отвечает растущему спросу потребителей на "чистые" ингредиенты и здоровое питание»,— комментирует эксперт.

Развитие ореховодства в России является трендом последних лет, отмечает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк и называет проект сибирских фермеров перспективным. В качестве рисков он выделяет рост себестоимости производства на фоне удорожания энергоресурсов и ключевой ставки.

Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов считает, что проект при полных продажах окупится за пять лет. «В южных регионах срок окупаемости 1 га ореха составляет от четырех лет, сроки в два года выглядят оптимистичными, скорее стоит рассчитывать на пять и более лет»,— добавляет он.

Проект в будущем также может стать визитной карточкой аграрного сектора всего Сибирского федерального округа, полагают опрошенные эксперты.

Лолита Белова