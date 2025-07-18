Минюст США уволил прокурора Морен Коми, работавшую по делу Эпштейна и P.Diddy

Федеральный прокурор США Морен Коми, занимавшаяся уголовными делами Джеффри Эпштейна, уволена 17 июля. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Госпожа Коми, дочь бывшего директора ФБР Джеймса Коми, также была обвинителем на недавнем процессе по делу рэпера Шона Комбса (P.Diddy). В уведомлении об увольнении причина не указывалась, но была ссылка на полномочия президента США. Документ подписала Фрэнси Хейкс из Министерства юстиции.

Неизвестно, связано ли увольнение Морен Коми с делом Эпштейна или с отношениями её отца с президентом США Дональдом Трампом. Как указывает WP, на прошлой неделе Минюст начал уголовное преследование в отношении Джеймса Коми. Экс-директор ФБР, уволенный Трампом в мае 2017 года во время его первого президентского срока, отказался выяснять причины своей отставки.