Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты ввели в московском аэропорту Внуково, сообщили в Росавиации. Ранее идентичные ограничения вводили в аэропортах Домодедово и Жуковский, но они были отменены спустя 10 минут.

Из-за риска ударов БПЛА ограничения на полеты также ввел аэропорт Калуги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 1 БПЛА на пути к столице в ночь на 18 июля. Прошлой ночью на пути к Москве было сбито три БПЛА. Всего в период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 17 июля средства ПВО уничтожили 122 беспилотника над регионами России.