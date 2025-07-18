Потребление цемента в России упало почти на 9% из-за спада в строительстве

В первом полугодии 2025 года потребление цемента в России сократилось на 8,6% в годовом выражении, производство — на 9,9%, сообщает «Союзцемент». Основная причина — снижение объемов строительства.

По данным ассоциации, за шесть месяцев произведено 27,2 млн тонн цемента, спрос упал до 28,4 млн тонн. Наибольшее сокращение зафиксировано на юге (–14%), Урале (–13%) и в Сибири (–11%). Эксперты связывают это с заморозкой инфраструктурных проектов и спадом на рынке жилья: продажи новостроек упали на 26%.

Дополнительный фактор — рост импорта: за два года его доля выросла с 2,5% до 5%. В Россию активно поставляют цемент из Белоруссии и Ирана. При этом отечественные производители наращивают экспорт, но только в Казахстан.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Цемент в замешательстве».