Бастрыкин потребовал доклад по делу о наезде электросамоката на петербурженку

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом о наезде водителя электросамоката на жительницу Петербурга, поручив дать отчет руководителю регионального ГСУ СКР Павлу Выменцу. Сообщается, что неизвестный сбил женщину на улице Шостаковича недалеко от метро «Проспект Просвещения», уточнили в СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, пострадавшая шла по тротуару, когда неожиданно ее сбил мужчина, управлявший СИМ. Самостоятельно встать у женщины не получилось, на помощь подоспели прохожие. Самокатчик скрылся с места аварии.

Позже выяснилось, что у пострадавшей выявили перелом лучевой кости со смещением, который потребует хирургического вмешательства. В результате травмы петербурженка отменила дорогостоящую путевку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Исполнение поручения от господина Бастрыкина поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге также возбуждено уголовное дело после наезда электросамоката на женщину-пешехода на Коломяжском проспекте.

Жанна Усаченко