Уголовное дело возбуждено после наезда электросамоката на пешехода в Петербурге

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после наезда электросамоката на женщину-пешехода в Приморском районе Петербурга. Инцидент произошел 12 июля на Коломяжском проспекте, о нем стало известно из СМИ, сообщили в региональном ГСУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Было установлено, что несовершеннолетняя, управляя арендованным электросамокатом, сбила на улице женщину, которой понадобилась медицинская помощь. Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящий момент по факту произошедшего проводятся следственные действия. В том числе будут проверены основания доступа несовершеннолетней к аккаунту для управления арендованным СИМ, отметили в СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования петербуржца в результате наезда на него электросамоката. Пострадавший попал в больницу.

Андрей Цедрик