Прокуратура обжаловала приговор сооснователю «Смысловых галлюцинаций» Бурдину

Прокуратура Свердловской области обжаловала приговор сооснователю рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину. Об этом сообщили «РИА Новости» в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Бурдин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Владимир Бурдин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

2 июля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Бурдина к трем годам исправительной колонии за причинение тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК). Сначала он признался в содеянном и пообещал возместить ущерб пострадавшему, однако позднее заявил, что взял чужую вину на себя «из чувства товарищества».

Владимира Бурдина задержали за нападение на человека в ноябре 2024 года. По словам потерпевшего Алексея Кривокорытова, он приехал из Челябинска в Екатеринбург в гости к общему с Бурдиным знакомому. Во время встречи господина Кривокорытова ударили кухонным ножом в бок. При этом, отметил потерпевший, он не помнит, кто его ранил.

Подробности дела — в материале «Ъ» «“Я сижу, а альбомы выходят”».