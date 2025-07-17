Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга и области за год выросли на 19%

В первой половине 2025 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость петербургской агломерации составил 25,5 млрд руб. (14 сделок), что на 19% больше, чем годом ранее. Почти 50% от указанной суммы приходится на торговый сектор (4 сделки), сообщили аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозам экспертов, общая сумма капиталовложений в коммерческую недвижимость агломерации за год может составить около 60-80 млрд руб. Высокий интерес инвесторов к торговому сегменту сохраняется с 2023 года в связи с уходом с рынка иностранных собственников.

Лидирующим направлением в денежном выражении стала торговая недвижимость — 11 млрд руб. (43% от общего объема инвестиций). Закрепить эту позицию сегменту удалось благодаря сделке (II квартал) по приобретению аутлета Пулково с показателем GBA (Gross Building Area, общая площадь,— прим. ред) 35 тыс. кв. м. В числе крупных сделок I квартала — покупка ТЦ «Мегаполис» (GBA 14 тыс. кв. м).

На сегмент складской недвижимости по итогам первого полугодия 2025-го приходится 35,3% от общего объема сделок (9 млрд руб.).

«Основную долю сформировали складские помещения, принадлежавшие компании "Интарсия" (GBA 11 тыс. кв. м), и логистический комплекс "Адмирал" (GBA 110 тыс. кв. м) в Горелово. Во II квартале 2025 года компания "Балтийский берег" стала победителем торгов по выкупу складских помещений на Софийской улице общей площадью 19,7 тыс. кв. м за 918,4 млн руб.»,— рассказали в компании.

Доля офисной недвижимости в общем объеме инвестиций составила 10,1% (почти 2,6 млрд руб.). Показатели остальных направлений на конец полугодия остались практически без изменений: гостиничный сектор — 2,25 млрд руб., МФК — 0,7 млрд руб.

Дарья Астанина