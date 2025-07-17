Свердловская область экспортировала 176 кг рыбной продукции в ОАЭ

Свердловская область экспортировала 176 кг готовой рыбной продукции в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщили в пресс-службе уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Партия продукции была произведена екатеринбургским предприятием. Экспорт осуществлен с оформлением необходимых ветеринарных документов и соблюдением требований ОАЭ. Должностные лица Россельхознадзора не выявили нарушений в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

Ранее за два месяца с начала 2025 года из Свердловской области в Китай экспортировали 604 тонны палочек для мороженого. Экспорт палочек из дерева осуществляется краснотурьинским производителем.

Полина Щуцкая