Из Свердловской области в Китай отправили более 600 тонн палочек для мороженого

В Китай с начала 2025 года отправили 604 тонны палочек для мороженого из Свердловской области, сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экспорт палочек из дерева осуществляется краснотурьинским производителем. Перед отправкой продукция прошла контрольные мероприятия Россельхознадзора и ФГБУ «ВНИИЗЖ»: каждая партия продукции в железнодорожных контейнерах сопровождалась необходимой карантинной фитосанитарной документацией по требованиям страны-импортера.

Напомним, в 2024 году международный оборот грузов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вырос на 46%, достигнув более чем 1,3 тыс. тонн. Авиапоставки из Китая стали активнее: партии грузов встречали несколько раз в неделю.

Ирина Пичурина