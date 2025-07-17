СКР возбудил дело после падения пятилетнего малыша с 5-го этажа дома в Петербурге

Следственный комитет России (СКР) по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после падения пятилетнего ребенка с пятого этажа дома в переулке Джамбула. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура Центрального района города.

Инцидент произошел 17 июля. Мальчик, по данным надзора и СКР, находился в комнате, где по предметам обстановки забрался на подоконник и упал вниз. С телесными повреждениями он был доставлен в больницу, где впоследствии и скончался.

Как стало известно «Ъ-СПб», квартиру посуточно снимали мать и отец погибшего ребенка. Всего в ней находилось трое детей, а также бабушка и дедушка. Трагедия случилась на третий день аренды жилплощади. Малыш, по предварительной информации, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что четырехлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна квартиры в Парголово.

Андрей Кучеров