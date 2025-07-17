Умерла одна из девочек, на которых напал подросток с молотком

В Подмосковье в больнице умерла девочка, пострадавшая при нападения 16-летнего подростка с молотком. Ее подругу выписали домой. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова в Telegram-канале.

Нападение произошла 11 июля в лесу около СНТ «Борисово» городского округа Домодедово. Подросток напал на двух девочек — 13 и 16 лет, которые ехали на велосипедах. Он несколько раз ударил их молотком по голове и применил перцовый баллончик. Одной из девочек удалось сбежать и рассказать родителям о произошедшем. После этого она и ее подруга были госпитализированы с травмами головы.

Подозреваемого задержали на следующий день. На допросе он признал свою вину. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Суд постановил арестовать подростка до 11 сентября.