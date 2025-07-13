Подросток, избивший двух девочек в Подмосковье, арестован

16-летнего москвича, который напал с молотком на двух девочек в подмосковном Домодедово, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Нападение произошло вечером 11 июля в лесу, недалеко от СНТ «Борисово». Подросток встретил на лесной дороге девушек, распылил в их сторону газовый баллончик и несколько раз ударил их по голове молотком. Одной из девочек удалось убежать и сообщить родителям о произошедшем. После этого она и ее подруга были госпитализированы с травмами головы.

Во время следствия юноша полностью признал свою вину. Домодедовская городская прокуратура по ходатайству следствия добилась ареста подростка. Он проходит по делу о покушении на убийство двух несовершеннолетних (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).