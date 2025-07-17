В Махачкале сотрудники МКУ подозреваются в превышении должностных полномочий

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по Республике Дагестан и УЭБиПК МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МКУ г. Махачкалы, осуществляющего выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, должностные лица МКУ, зная об отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство многоэтажного административного здания на земельном участке расположенном по ул. Нефтеперегонный завод в Махачкале, выдали ей данное разрешение. В результате, на указанном земельном участке возведено семиэтажное административное здание.

В настоящий момент в муниципальном казенном учреждении проведены обыски, в ходе которых изъята документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление лиц, причастных к совершению преступления.

Валентина Любашенко