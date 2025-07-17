Ускользающая красота

Дом Boucheron — один из немногих обитателей Вандомской площади, кто хранит верность календарю, по которому живет индустрия люкса. Сочинения High Jewellery в исполнении креативного директора Клер Шуан марка представляет только в рамках недель Высокой моды в Париже — в отличие от коллег по цеху, вывозящих клиентов в экзотические страны и на фешенебельные курорты. При этом строго соблюдается деление на коллекции Histoire de style («История стиля») и Carte blanche («Карт-бланш»). Первую, интерпретацию наследия Фредерика Бушрона в современном ключе, всегда показывают в январе. Премьеру второй, предполагающей полную свободу ювелирного творчества, всегда дают в июле.

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В 2025 году обе коллекции связаны темой природы, но не являются продолжением друг друга. Если зимняя Untamed Nature («Дикая природа») рассказывала о самых скромных ее созданиях, вроде камыша или ночного мотылька, как это в свое время делал основатель дома, то летняя — Impermanence (дословно, «непостоянство») — это более личное восприятие природы самой Клер. Ее в первую очередь интересует мимолетность, переход от света к тени, хрупкое мгновение, которое хочется увековечить. Ей важно воплотить в растениях и живых существах не только сходство форм, силуэтов, но само течение жизни. Увидеть красоту в каждый миг жизненного цикла цветка — от набухания бутонов до увядания — помогло искусство икебаны. А эстетико-философская концепция ваби-саби научила принимать естественный ход времени, непостоянство и несовершенство жизненного процесса. Два японских понятия легли в основу шести ботанических композиций из 28 уникальных ювелирных предметов, застывших в своей ускользающей красоте. Ирис, глициния и жук-олень. Цикламен, овес, гусеница и бабочка. Тюльпан, эвкалипт и стрекоза.

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Чтобы воплотить свои философские размышления об изменчивости всего живого, креативному директору, а затем и ювелирам Boucheron, понадобилось четыре года и 18 тысяч часов кропотливого ручного труда. Традиционным ювелирным материалам золоту и бриллиантам, в коллекции отведено весьма скромное место. В создании природных композиций наравне участвуют керамика, алюминий, титан, сапфировое стекло с перламутровой пленкой. Поиски инновационных материалов подтолкнули к идее использовать боросиликатное стекло. В отличие от хорошо знакомого мастерам Boucheron горного хрусталя, оно более податливо, поддается выдуванию и пескоструйной обработке, но вместе с тем инкрустируется бриллиантами. Впервые в ювелирном искусстве применена технология 3D-печати из растительной смолы.

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Невозможно передать словами, насколько точно переданы мельчайшие детали природного мира — трепещущие тычинки тюльпана, прожилки листьев, прозрачные крылья стрекозы, колючки чертополоха, подвижное тело гусеницы, которое изгибается и выпрямляется, благодаря крошечному механизму. И все это хрупкое ювелирное великолепие можно носить на себе: приколоть как брошь, закрепить в волосах, обернуть вокруг шеи. Но лучше поставить драгоценную композицию на стол в специальной витрине (украшения будут продавать целыми сетами, вместе с витринами) и любоваться прекрасным мгновением.

Нина Спиридонова