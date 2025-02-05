Ближе к природе

В Париже прошла Неделя высокой моды. Параллельно с кутюрными дефиле свои премьерные показы во французской столице провели и ювелирные дома. Красной нитью, связавшей воедино (почти) все драгоценные творения из золота и бриллиантов, стала тема природы в самом широком осмыслении. Ювелиров вдохновляют цветущие луга и травы, деревья и насекомые.

Boucheron, Untamed Nature

Интерпретировать флору и фауну на ювелирном языке начал еще основатель дома Фредерик Бушрон в 1858 году, и тому в архивах марки есть немало подтверждений. Поэтому у нынешнего креативного директора Клер Шуан есть все основания обратиться к этой теме в коллекции Histoire de Style. «Мне хотелось отойти от величия природы и обратиться к самым скромным ее созданиям»,— призналась Шуан. Ее усилиями гербарий Boucheron пополнили колючие листья чертополоха (ожерелье и брошь), побег овса (украшение для полос), брошь-камыш, боди-украшение в виде веточки брусники, которое можно носить через плечо. Не менее реалистичны и броши-насекомые: жук-носорог, жук-олень, муха и шмель с витражными крылышками. У ночного мотылька крылья исполнены из белого и серого перламутра, покрыты черными лаковыми точками и гравировкой, а по краю отделаны бриллиантами багетной огранки.

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Dior, Milly Dentelle

76 уникальных высокоювелирных предметов, созданных Виктуар де Кастеллан, в равной степени вдохновлены искусством кружевоплетения и атмосферой диоровского поместья Мийи-ла-Форе. Каждое украшение построено вокруг центрального цветного камня, будь то изумруд или рубин, турмалин или черный опал, бесцветный или желтый бриллиант, но представляет собой причудливое сплетение более мелких соцветий, образующих настоящее кружево. Сходство усиливают мелкий жемчуг и тонкая золотая проволока, образующая подобие ажурных нитей. Помимо абстрактных цветочных бутонов в коллекции имеется и несколько прекрасных роз.

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Chaumet, Bamboo

Вдохновение миром растений свойственно и дому Chaumet. Коллекция-парюра Bamboo из десяти предметов полностью посвящена бамбуку. Один из базовых символов восточного мира, в Китае бамбук символизирует честность, а в Японии — упорство и скромность. Жесткие вертикально ориентированные стебли, покрытые бриллиантами, чередуются с закрепленными под углом остроконечными листьями, бриллиантовыми или из фактурного розового золота. Эта драгоценная минималистичная каллиграфия составляет основу серег, броши-трансформера и парадного колье с крупным 13-каратным австралийским опалом и гранатом-цаворитом. В том же стиле выполнена и тиара, знаковый предмет старинного французского дома с Вандомской площади.

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De Beers, Essence of Nature

«Люди инстинктивно тянутся к деревьям, влекомые их силой, символизмом и красотой. Точно так же алмазы обладают внутренней привлекательностью, как чудеса природы, чье путешествие началось глубоко под землей тысячи лет тому назад»,— говорит Селин Ассимон, глава ювелирного направления De Beers. Последняя высокая коллекция дома Essence of Nature — размышление о том, что составляет суть природы. Колье, браслет, длинные серьги и кольцо из сета Embrace составлены из необработанных алмазов зеленоватого и коричневатого оттенков, а бесцветные заключены в оправу из отполированного вручную блестящего черного гагата. Этот материал используется впервые в коллекциях бренда. Коктейльное кольцо из сета Interlace украшено фантазийным желтым бриллиантом весом 8,75 карата.

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Chanel, Plume de Chanel

Впервые перо появилось в арсенале дома Chanel в далеком 1910 году, когда мадемуазель открыла в Париже свой первый шляпный салон. В золоте и бриллиантах она воплотила его в 1932-м в своей первой и единственной ювелирной коллекции. Уже в современной истории дома перо интерпретировал Патрис Легеро, обыграв его легкость и подвижность в коллекции 2010 года. Последняя версия Plume de Chanel представлена в розовом цвете: этот оттенок широкому браслету, колье-трансформеру и броши в виде пера придают розовое золото, розовый турмалин и розовые сапфиры разного размера и степени насыщенности.

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Louis Vuitton, Awakened Hands, Awakaned Minds

Ювелирный дом под началом Франчески Амфитеатроф продолжает свою «индустриальную» серию «Пробужденные руки, пробужденные умы». Новая глава включает 50 уникальных изделий, повествующих о технических достижениях и ремесленном мастерстве XIX столетия. Колье Vision c 50-каратным октагоном желтого сапфира и 3-каратным бриллиантом в фирменной огранке Monogram Star символизирует моду на путешествия по железной дороге. Графичное колье Gravit — аллюзия на маятник Фуко. Три обруча из белого золота (один V-образный) сложены из бриллиантов багетной, треугольной и круглой огранок и каждый украшен центральным крупным кашмирским сапфиром весом от 2,13 до 6,48 карата. Впервые в серию high jewellery включена мужская капсула. В нее входят карманные часы, брошь и драгоценный компас, усыпанный цаворитами и бриллиантами.

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Нина Спиридонова