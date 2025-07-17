Лучший тренер НХЛ 2018 года нашел работу в России

Канадец Жерар Галлан, выходивший в финал Кубка Стэнли в качестве главного тренера «Вегас Голден Найтс» в 2018 году и тогда же получивший награду Jack Adams Award, ежегодно вручаемую лучшему тренеру Национальной хоккейной лиги, продолжит карьеру в России. По словам журналиста телеканала TSN Пьера Лебрена, специалист уже «направляется в Россию, чтобы возглавить команду Континентальной хоккейной лиги». Он уточнил, что «о назначении Галлана будет объявлено на этой неделе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Becker / AP Фото: David Becker / AP

Единственной командой КХЛ без главного тренера остается китайский «Куньлунь Ред Стар», который в последние годы играл домашние матчи в Мытищах, а теперь переехал на «СКА-Арену» в Санкт-Петербург. О том, что Жерар Галлан вошел в перечень тренеров, интересующих «Куньлунь», ранее сообщал телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на неназванный источник.

«Куньлунь» дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17 и сразу вышел в play-off. Однако с тех пор китайская команда в кубковую стадию не пробивалась ни разу и даже не была к этому близка, оставаясь одним из аутсайдеров.

Жерар Галлан, работал в НХЛ до недавнего прошлого. С 2021 по 2023 год он возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс». Под его началом клуб уверенно проходил регулярный чемпионат, но не слишком успешно играл в play-off. На счету тренера также два золота чемпионатов мира со сборной Канады.

Арнольд Кабанов