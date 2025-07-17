Двоих подростков арестовали за издевательства над жителем Дзержинска

Дзержинский городской суд по ходатайству следствия арестовал 14-летнего подростка по обвинению в хулиганстве. Его сверстника поместили под домашний арест, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые издевались над бездомным местным жителем, а один из них выстрелил потерпевшему в лицо, используя сигнальную ракету.

В компании с ними находился еще один 11-летний подросток. В отношении его родителей составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Владимир Зубарев