Троих подростков задержали за издевательства над бездомным в Дзержинске

Полиция установила личности троих подростков, причастных к издевательству над мужчиной в Дзержинске. Ими оказались два 14-летних и один 11-летний местные жители, рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Ранее в соцсетях появилось видео, где подросток ударил мужчину и выстрелил ему в лицо, используя сигнальную ракету. Позднее по данному возбудили уголовное дело о хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

В полиции добавили, что потерпевший 1970 года рождения не имеет определенного места жительства. Заявление о причинении телесных повреждений он не подавал.

14-летним фигурантам в ближайшее время изберут меру пресечения по уголовному делу. На родителей 11-летнего дзержинца, не достигшего возраста уголовной ответственности, составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). В региональном СУ СКР добавили, что в отношении ребенка также рассмотрят вопрос о постановке на профилактический учет.

Полиция и следователи продолжают устанавливать иных участников противоправных действий, запечатленных на видео.

Галина Шамберина