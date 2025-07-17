Завершен третий день поисков тела 18-летней девушки, утонувшей на реке Каме возле села Докша, сообщили в Поисково-спасательной службе Удмуртии. Погибшая не найдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Сегодня спасатели обследовали 10 км Камы вниз по течению от места происшествия. Специалисты сканировали дно эхолотами. Определены и отмечены восемь контрольных точек для продолжения поисков. Завтра, 18 июля, тело погибшей продолжат искать.

Напомним, девушка утонула 15 июля. По предварительным данным, она пошла купаться вместе с друзьями и неожиданно ушла под воду. Ее унесло сильным течением на глубину. Погибшая не умела плавать. В тот же день водолазы начали поиски ее тела.